Имбирь – популярный продукт для укрепления иммунитета и защиты от инфекции. В период пандемии коронавируса многие стали употреблять его для защиты организма. Как ео лучше есть и когда он может быть вреден, рассказала врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева.По словам эксперта, имбирь содержит много витаминов и полезных микроэлементов. Это мощный антиоксидант, он оказывает противовоспалительное действие на организм, ускоряет обменные процессы и поддерживает иммунитет.– Потреблять имбирь можно в любом виде, это довольно универсальный продукт. В сухом виде, например, он дольше всего сохраняет свои свойства. Можно использовать свежий корень имбиря, перетирать, смешивать с медом, добавлять в чай, готовить различные напитки, настойки, – посоветовала врач, его цитирует радио Sputnik.Кроме того, этот продукт можно класть в супы, добавлять в приправы, мариновать.– Маринованный имбирь принято использовать в кухне восточной. В данном случае он используется для смены вкусовых ощущений, обладает антибактериальным, противопаразитарным действием, сказала медика.Она добавила, что имбирь используется для приготовления конфет, цукатов, в этих блюдах сохраняются его полезные свойства.Однако не следует злоупотреблять им, поскольку можно нанести вред организму.Эксперт пояснила, что передозировки имбиря не бывает, однако есть его килограммами не нужно, оптимальный вариант – не более 80 100 граммов за один раз.Вред имбиря может проявиться у тех, кто страдает от болезней желчного пузыря, потому что продукт увеличивает желчеотток. Также он может усиливать действие кроверазжижающих препаратов, поскольку сам обладает таким действием.Читайте также:Что произойдет с организмом, если есть яблоки каждый день, рассказал врачТакже диетолог пояснила, кому нельзя есть эти фрукты (подробности).Ученые нашли подавляющее коронавирус веществоПо их словам, оно влияет на зараженные клетки, подавляя трансляцию и репликацию SARS-CoV-2 (подробности).Помогает ли корень солодки при коронавирусе, выяснили ученыеОни добавили экстракт корня солодки в инфекционные дозы вируса в различной концентрации (подробности).