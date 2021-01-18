Юлия Калачева из Барановичей завела необычного домашнего питомца – енота по кличке Амур. О том, как живется в доме, где поселилось это активное и любопытное животное, она рассказала газете «Зара».Завести енота было давней мечтой Юлии. Осуществила она ее в октябре 2020 года. Купила енота в питомнике, назвала Амуром. Сейчас восьмимесячный Амур весит около шести кило, а вырасти может до двадцати. Питомец не дает скучать ни Юлии и ее двум дочерям, ни другим обитателям дома – кошкам, собакам, хомякам и крысе. Крысу вообще один раз едва не съел! А с котами Амур очень хочет подружиться, но те его опасаются. Зато с собаками енот быстро нашел общий язык, часами играет на улице не только со своими «братишками», но и может перебраться через забор в гости к соседской собаке.Амур любит спать в духовке, приносить «маме» чисто вымытых червячков, добытых на улице, полоскать передние лапы в воде, чае и вообще любой емкости с жидкостью, воровать яйца из холодильника и исследовать мусорные контейнеры. Енот любопытен, для него практически нет запертых дверей – без труда открывает шкафчики, кастрюли, коробки. В вольере семья его не держит, енот свободно гуляет по дому.Еноты живут около двадцати лет. «Для меня завести енота – значит уйти в декрет на двадцать лет. Если нет такой возможности, лучше просто сходить в зоопарк и посмотреть на этих животных там», - советует Юлия тем, кто тоже задумывается о покупке такого питомца.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Недавно мы рассказывали о минчанине, у которого дома живут 19 удавов. Зачем, и каково это – жить со змеями, узнайте ЗДЕСЬ.