Надежда Ермакова утверждена в должности председателя правления Белагзпромбанка. Такое решение принял Совет директоров, сообщается на сайте банка.Напомним, что Ермакова с 15 июня до 10 декабря 2020 года была главой временной администрации по управлению Белгазпромбанком, которую ввел Нацбанк Беларуси.Кроме назначения Ермаковой, Совет директоров также внес изменения в штатные должности членов правления и ввел в штатное расписание должность первого заместителя председателя правления. Этот пост получила Ирина Потапова.На должности заместителей председателя правления назначены Ирина Антонова, Константин Кирьянов, Владимир Короткевич.Читайте также:Надежда Ермакова о работе в Белгазпромбанке: «Газпром и Газпромбанк отказались от совместной деятельности с временной администрацией»Глава временной администрации Белгазпромбанка ответила на вопросы «Комсомолки» (подробности).Белгазпромбанк заблокировал платформу Моla-Mola, которая собирала деньги на помощь медикамАдминистрация краудфандинговой платформы заявила о проблемах с переводами: их заблокировали со стороны банка (подробности).Надежда Ермакова рассказала, что будет с Белгазпромбанком и кто его возглавитОб итогах своей работы во временной администрации она рассказала в эксклюзивном интервью «Комсомолке» (подробности).