За сутки в Беларуси зарегистрировано 207 гололедных и холодовых травм. Об этом сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения.Наибольшее количество обморожений и гололедных травм зафиксировано на Гродненщине – 47 за минувшие сутки. 42 человека здесь получили травмы, поскользнувшись, пятеро – обморозили различные части тела. В Брестской области за сутки было 38 холодовых и гололедных травм, в Витебской – 23, в Гомельской – 27, в Могилевской – 30, в Минской – 16, а в самом Минске – 26.За 17 дней января в стране всего от холода и скользкого льда пострадали 2 442 человека. По общим данным, самыми скользкими и холодными были Могилевская и Брестская область – тут зарегистрировано соответственно 548 и 487 пациентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Даже если вы уже падаете, у вас есть возможность сделать это так, чтобы получить меньшие повреждения. Как это сделать, узнайте ЗДЕСЬ.Не все белорусы боятся холода. Много фото, как они развлекаются в снегу, смотрите ЗДЕСЬ.