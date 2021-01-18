В Бресте областная библиотека запустила челлендж, который будет длиться год. Челлендж, разумеется, литературный. Называется он «В Бресте – читать!».На каждый месяц читателям будет предлагаться список из 10 книг. Половина из низ – общеизвестные, половина – редкие. Задача участника – прочесть минимум две книги из списка, заполнить читательский дневник и разместить его фото в инстаграме с хештегами #brest_library и #вбрестечитать, пишет БелТА со ссылкой на отдел социокультурной деятельности и маркетинга библиотеки.В январе участники челленджа читают русскую классику. Им предложены «Пиковая дама» Пушкина, «Темные аллеи» Бунина, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, «Воскресение» Толстого, «В круге первом» Солженицына. Это первая часть списка- произведения общеизвестные. В качестве малоизвестных предлагается «Морфий» Булгаоква, «Крысолов» Грина, «После смерти» Тургенева, «Необыкновенные истории» Ильфа и Петрова, «Село Степанчиково и его обитатели» Достоевского. В другие месяцы участники челленджа будут читать экранизированные книги, детские графические романы, зарубежную литературу и так далее.Самым активным читателям дадут призы. Читать книгу можно в любом формате – бумажную либо электронную.