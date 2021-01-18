Фактор, который пагубно влияет на иммунитет человека, назвал глава Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин. По его словам, недосып ведет к тому, что возникает повышенный риск заражения вирусными инфекциями, включая COVID-19.– Сон и иммунитет – это практически синонимы. При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более, чем 250%. Сон очень важен, он обеспечивает наш иммунитет, – заявил Калинкин в эфире радиостанции «Говорит Москва».Медик добавил, что улучшить сон можно, если укладываться спать и вставать в одно и то же время.Он также напомнил, что нормальный сон для большинства людей – от семи до девяти часов.Читайте также:Сколько дней переболевшие коронавирусом остаются заразными, уточнили в ВОЗЭксперты также прокомментировали рекомендации по карантину (подробности).Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепления иммунитетаПо словам медика, все лекарства якобы для повышения иммунитета способны улучшить только благосостояние их производителей (подробности).Стало известно, когда обычный белорус сможет привиться от COVID-19Глава Минздрава отметил, что это произойдет в тот момент, когда будет проведена вакцинация более уязвимых групп населения (подробности).