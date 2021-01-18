30-летний мужчина умер через несколько дней после того, как застал свою жену с другим. Следственный комитет завершил расследование по этому факту. Трагедия произошла в агрогородке Сосны-2 в июле 2020 года. 30-летний мужчина на почве ревности подрался с 17-летним парнем, у которого были близкие отношения с его женой. Молодой человек не раз приезжал к женщине, а когда ее муж некоторое время отсутствовал, даже жил у нее. Накануне он также договорился встретиться с женщиной и приехал к ней домой, где их и застал муж.Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Молодой человек сильно избил мужа своей возлюбленной, того доставили в больницу, но спасти мужчину врачам не удалось.-По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Он заключен под стражу, - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина. – Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Оршанском районе мужчина из ревности поджег два сарая. ПОДРОБНОСТИ,