Пожар унес жизни супругов-пенсионеров в деревне Пузырево Оршанского района 16 января. Об этом сообщили в МЧС.Информацию о возгорании пожарные получили в 21.46.Когда сотрудники МЧС прибыли на место, дом горел открытым пламенем, к тому моменту уже обрушилась кровля, а также потолочное перекрытие.Во время тушения пожара спасатели нашли под обрушившимися конструкциями дома два тела: мужчины (1938 года рождения) и женщины (1937 года рождения).Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, имущество.По факту гибели людей проводится проверка, специалисты выясняют причину пожара. Спасатели рассматривают версию – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов (оставленная без присмотра пища на плите).Читайте также:Мужчина сгорел в кровати во время пожара в МинскеЕго тело обнаружил брат, который пришел в гости (подробности).Сын пришел в гости к матери в Глубокском районе и погиб вместе с ней во время пожараПричину возгорания устанавливают эксперты (подробности).В Островецком районе на пожаре в доме погибли отец и дочьСпасатели прибыли по вызову оперативно, но спасти людей уже не успели (подробности).