На реке Припять в Мозыре едва не погиб 44-летний мужчина. 16 января он отправился на рыбную ловлю. Около пяти часов вечера мужчина провалился под лед.-Сообщение о том, что человек на Припяти провалился под лед, поступило в службу спасения в 16.55, - рассказали в пресс-службе МЧС.Когда спасатели прибыли на место, они увидели на берегу двоих мужчин. Оказалось, что неподалеку от попавшего в беду находился другой мужчина. Он услышал крики о помощи и вытащил его из воды при помощи подручных средств.Пока не приехали медики, сотрудники МЧС и ОСВОДа обогревали спасенного. Врачи установили, что у мужчины переохлаждение. Его госпиталазировали.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИсторию спасенного из полыньи лабрадора читайте ЗДЕСЬ.