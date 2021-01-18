Крещенские купания в этом году в Минске организуют по-новому. Об этом сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».В этот раз для любителей окунаться в прорубь приготовили выездную торговлю, теплые раздевалки и фотозоны.«Угощать будут горячей кашей и чаем с витамином С. Организуют выездную торговлю уличной едой и глинтвейном. Предусмотрели теплые раздевалки и удобный спуск в воду. Фото на память можно будет сделать в фотозонах с ледовыми фигурами», – сказано в сообщении.Тем, кто захочет попариться, советуют идти к спасательным станциям «Дрозды» или «Цнянская». Там их будут ждать мобильные бани на берегу.«Безопасность участников будут обеспечивать спасатели, медики, сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Специалисты также будут следить за соблюдением социальной дистанции, ограничивать количество купающихся и разделять потоки. Пришедшим окунуться измеряют температуру», – рассказали в пресс-службе Мингорисполкома о мерах безопасности во время купаний.Читайте также:Крещенский сочельник: что можно и чего нельзя делать в этот деньС праздником у верующих связаны различные традиции и приметы (подробности).Стало известно, где оборудуют места купания на Крещение в Минске в 2021 годуГородские власти обещают сопроводить ритуал архитектурной вырезкой на льду и подсветкой, а также напоить желающих чаем и глинтвейном (подробности).