В Пинске на десятилетнего ребенка напала собака. Старшая сестра, которая бросилась защищать мальчика, попала в больницу – пес искусал ей руку. Историю рассказывает МедиаПолесье.По информации издания, бездомная собака весь вечер провела возле входа в Ледовый дворец, где проводились сеансы массового катания. В катаниях участвовали 90-120 человек, большинство из которых дети. Инцидент с собакой случился в 19.30, когда покататься пришла многодетная семья. Мальчика пес хватал за брюки и куртку, а его старшую сестру укусил за руку. Девушка обратилась в травмпункт, какое-то время она провела в больнице под наблюдением.Со ссылкой на очевидцев издание сообщает, что в тот вечер охрана спорткомплекса занималась организационными вопросами и не обеспечивала безопасность посетителей, в частности, не следила за тем, чтобы доступ бездомных животных на территорию был ограничен.