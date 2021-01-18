Доктор и телеведущий Александр Мясников назвал главную ошибку домашнего лечения COVID-19, которая может привести к летальному исходу. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.Медик считает, что до сих пор существует абсолютное непонимание тактики лечения коронавируса в домашних условиях. Он заявил, что эта болезнь относится к ОРЗ.– Ковид-ОРЗ – болезнь, проходящая сама (как и любое ОРЗ), и требует лишь вспомогательных средств – люди слышат это и кивают только до момента, пока не сталкиваются с Ковид-ОРЗ сами либо в своих семьях, – сказал врач.Он добавил, что даже некоторые врачи, заболев COVID-19, часто не могут понять, какое лекарство стоит использовать, чтобы не было осложнений. По его словам, один из его коллег (главврач) предлагал «пожать руку тому доктору, который вам ничего не назначил».Мясников отметил, что не назначить что-то пациенту сложно, потому что он жалуется на недомогание, однако в ходе беседы выясняется, что температура у больного ниже 38 градусов, одышки нет и «надо просто потерпеть».Также он прокомментировал советы при лечении коронавируса принимать гормональные препараты и антибиотики. Мясников заявил, что этого категорически нельзя делать.– Тут очень важно проявить твердость. Напуганный пациент <...> требует лечения, не понимая, что оно может принести множество бед при нулевой пользе! Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны! – уточнил медик.Он утверждает: как и при любом вирусном ОРЗ, нужно легко и калорийно питаться, много пить, а также применять жаропонижающие препараты. Больной должен сохранять терпение, а еще ему нужен покой. Он добавил, что можно пить витамины, а вот от тяжелого течения коронавируса можно защититься при помощи вакцинации.Читайте также:Врач рассказал, когда имбирь бывает вреденЭтот продукт оказывает противовоспалительное действие на организм, поэтому его часто употребляют для профилактики вирусных инфекций (подробности).Раскрыт фактор, повышающий риск заражения COVID-19 на 250 процентовВрач дал рекомендации, что делать, чтобы этого избежать (подробности).Сколько дней переболевшие коронавирусом остаются заразными, уточнили в ВОЗЭксперты также прокомментировали рекомендации по карантину (подробности)Врач назвал два лекарства, которые нельзя использовать при COVID-19Он призвал быть особенно осторожными людей с сердечными заболеваниями (подробности).