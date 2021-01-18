В Беларуси 18 января синоптики прогнозировали оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов. Ночью в некоторых районах температура опускалась ниже 29 градусов.На Крещение 19 января морозы еще сохранятся. Ночью ожидается от -19 до -27, а днем – от – 10 до -16. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Также ожидается небольшой снег. Об этом сообщает сайт Белгидромет.А уже со среды, 20 января, морозы начнут ослабевать. Ночью по Беларуси прогнозируется от минус 16 до – 26 градусов мороза, а днем – от минус 6 до плюс 1 градуса. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега. На отдельных участках возможна гололедица.В четверг, 21 января, на большей части территории Беларуси ожидается снег, мокрый снег, переходящий в дождь. В отдельных местах возможен туман. На отдельных участниках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от 0 до +1 градуса (по востоку страны ночью ожидаются морозы от -15 до -15 градусов), а днем – от -2 до +4 градусов.В пятницу, 22 января, в Беларуси будет преимущественно без осадков. Местами возможен туман, а на отдельных участках дорог – гололедица. Ночью температура воздуха составит от -4 до +2, а днем – от -2 до +4.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Крещенские купания в Минске в этом году пройдут по-новому.Подробности нововведений рассказали в Мингорисполкоме. (подробности)Стало известно, где оборудуют места купания на Крещение в Минске в 2021 году.Городские власти обещают сопроводить ритуал архитектурной вырезкой на льду и подсветкой, а также напоить желающих чаем и глинтвейном. (подробности)