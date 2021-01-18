18 января Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Беларуси. Речь шла об очередных совместных белорусско-российских учениях «Запад», которые проходят раз в четыре года и запланированы на 2021 год. Напомним, в 2017 году учения сопровождали скандалы. Во-первых, у многих политиков, включая европейских, появились опасения, что после учений в Беларуси могут остаться российские войска. Да и в целом учения не нравились в Европе. Во-вторых, многих удивил замысел учений. На западе Беларуси появилась вымышленная страна Вейшнория – прозападная. Которая вместе со своими партнерами хочет «раскачать лодку»: дестабилизировать обстановку на территории нашей республики и добиться ухудшения отношений между Минском и Москвой.- Анализ обстановки показывает, что страны Запада продолжают искать решения вопроса так называемого «белорусского выступа». Нами совместно с РФ разработан замысел стратегического учения «Запад-2021», - доложил министр обороны. Сообщается, что в этот раз замысел такой: происходит «поэтапная эскалация военно-политической обстановки вокруг условных стран». Планируется, что «Запад-2021» пройдет в течение семи суток – с 10 по 16 сентября. По предложению российской стороны учение планируется на территории двух государств на едином оперативно-стратегическом фоне.Заявляется, что позволит одновременно отработать и вопросы подготовки применения региональной группировки войск Беларуси и России, и вопросы ведения армейских операций.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко против американских «Абрамсов» у белорусской границы: что происходит? 100 единиц американской тяжелой военной техники пробудут там до весны