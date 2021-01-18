В понедельник в Мингорисполкоме прошло традиционное оперативное совещание. На нем первый зампред исполкома Дмитрий Микуленок поручил дополнительно обследовать дворовые территории на предмет качества уборки снега и наледи, а также устранить все имеющиеся недоработки до потепления, которое прогнозируется во второй половине недели.Сообщается, что за последнюю неделю санслужба города проверила 1400 территорий и объектов. Несвоевременная уборка снега выявлена в 12% случаев. Среди антилидеров – товарищества собственников (недочеты выявлены в 21% от всех проверенных ТС) и объекты торговли (18%). К нарушителям применены штрафные санкции.Также отмечаются проблемы и в частном секторе. Специалисты «Горремавтодора» проинспектировали 145 улиц и выявили недостатки в уборке снега на 55 из них. Помимо частного сектора, есть недоработки в очистке крайних правых полос проезжей части, а также единичные случаи некачественной уборки остановок общественного транспорта и зон пешеходных переходов.