IT-инвестору Валерию Остринскому за БЧБ-флаг с Погоней на хуторе дали штраф в размере 580 рублей. Об этом сообщает портал dev.by.Бизнесмену дали штраф в размере 20 базовых величин – 580 рублей.Напомним, что инвестор Валерий Остринский был задержан в субботу, 16 января. Об этом рассказала его супруга. Поводом для задержания послужил вывышенный на хуторе БЧБ-флаг с Погоней. Инвестора обвинили в проведении одиночного несанкционированного пикета. До суда Остринский находился в Ивьевском РОВД.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Пенсионерке, которую задержали 14 декабря на «Марше мудрости», дали штраф в 870 рублей.Суд состоялся 12 января. (подробности)«Провела массовое мероприятие»: 87-летней минчанке за бчб-флаг на балконе дали штраф почти с ее пенсию.Елизавету Яковлевну Бурсову признали виновной по статье 23.34 КоАП. К пенсионерке тут же обратились неравнодушные люди, чтобы оплатить ее штраф. (подробности)