Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в программе «Главный эфире» на телеканале «Беларусь 1» объяснил причину повышения налогов для сотрудников резидентов ПВТ и «Великого камня».- На мой взгляд, решения, которые были приняты, точечные, где-то для субъектов электросвязи увеличение налога на прибыль, или же повышение подоходного налога до того уровня, как платят все граждане, у работающих сотрудников ПВТ, вот это как раз и выравнивает социальную справедливость. В идеале же, хотелось бы, чтобы льгот никаких не было. Разумеется, за исключением социальных. И за счет этого, нам бы хотелось, чтобы общие ставки налогообложения снижались, - заявил Наливайко.По его словам, повышение налогов относится не к резидентам Парка высоких технологий и «Великий камень», а к работникам-физлицам. Подоходный налог для них ранее составлял 9%, а в 2021 году повысился до 13%.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Из-за расходов на COVID-19 в Беларуси могут временно повысить некоторые налоги.Повышение может произойти в 2021-2022 годах. (подробности)В Беларуси могут сделать платным пересечение границы на автомобиле.Предлагается разрешить вводить местный сбор за пересечение границы, но не больше 81 рубля. (подробности)