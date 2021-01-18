Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич рассказала о количестве задержанных на акциях протеста, которые прошли 16 и 17 января.- Несмотря на то, что сотрудники милиции неоднократно предупреждали об ответственности, в разных районах Минска собирались в выходные, 16-17 января, небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой. За прошедшие выходные сотрудники милиции задержали 30 человек. Все они помещены в изолятор временного содержания до суда, - пояснила Ганусевич.Она добавила, что были задержаны наиболее активные граждане. И сообщила о том, что в милиции ведутся работа по установлению лиц, которые также принимали участие в акциях протеста, но не были задержаны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Белорусы не испугались морозов: в рекордный минус в стране снова проходят протестные марши.Дворовые марши и флешмобы продолжаются в Беларуси даже спустя 5 месяцев после президентских выборов. (подробности)В Минске, Гродно и Бресте 9 января прошли локальные акции протеста.Информации о задержанных на данный момент нет. (подробности)