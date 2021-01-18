На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник, 18 января, прошли торги. Евро и доллар подорожали, а российский рубль подешевел. Информация об этом была опубликована на сайте БВФБ.Евро подорожал на 0,0032 и теперь стоит 3,0845 белорусского рубля.Доллар подрос на 0,0112 и теперь стоит 2,554 белорусского рубля.Российский рубль подешевел на 0,0107 и теперь стоит 3,4528 белорусского рубля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Выше, чем ожидалось: инфляция в Беларуси за 2020 год достигла 7,4%.Больше всего в прошлом году подорожали услуги. (подробности)Рыба, мед, детское питание, орехи в Беларуси дорожают с 1 февраля: почему НДС на некоторые продукты подняли сразу на 10%.В торговых сетях говорят, что цены вырастут, но торговую наценку некоторые будут стараться снизить. (подробности)Топ-5 потребительских кредитов: под какой процент банки готовы одолжить деньги в январе 2021.Оказалось, что ставок меньше 15% не так много. (подробности)