Некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») обвинила компанию Apple в том, что компания не удалила из своего магазина приложений App Store мессенджер Telegram. А удалить она должна из-за того, что Telegram использовался для «запугивания и угроз» общественности во время штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января. При этом Apple, по словам Коалиции, нарушила собственную политику, согласно которой не допускает подобного контента в продуктах на своих площадках. В результате Coalition for a Safer Web подала на Apple судебный иск.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Другим жертвам мошенники звонили... с моего номера!»: в Беларуси продолжается волна телефонных атак. Их цель - заполучить данные банковской карточки«Низкий уровень компьютерной грамотности и доверчивость». Хакер с Могилевщины заработал $60 тысяч, продавая чужие пароли. За два года он угнал миллион паролей от соцсетей, интернет-банкингов, интернет-магазинов и сервисов для бронирования отелейСамое популярное в Беларуси IТ-преступление - взлом аккаунта соцсетей. А средний возраст киберпреступника - 18 - 20 лет