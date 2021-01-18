В Минске 29-летняя женщина и ее две дочери – трех и четырех лет, - отравились угарным газом. Они были доставлены в больницу. Об этом сообщили на сайте МЧС.- Поздно вечером в воскресенье, 17 января, в двухквартирном доме, который находится в Минске по проезду Мозырьскому, 6 мама и ее две дочери отравились угарным газом. Они были доставлены в больницу, - пояснили в ведомстве.В МЧС добавили, что предварительная причина случившегося – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мужчина сгорел в кровати во время пожара в Минске.Его тело обнаружил брат, который пришел в гости. (подробности)Оставили еду на плите: супруги погибли во время пожара в Оршанском районе.Их тела нашли спасатели во время тушения пламени. (подробности)В Любанском районе муж застал жену с другим мужчиной. Через несколько дней его похоронили.Следственный комитет завершил расследование по делу о телесном повреждении, которое повлекло смерть. (подробности)