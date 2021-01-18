Автовладельцам наступивший 2021 год принес много нового. Например, отмену пошлины для участия в дорожном движении, и введение вместо нее нового «дорожного налога». Теперь каждый автовладелец должен платить в год определенную сумму за свой автомобиль – и неважно, сколько он ездит, и ездит ли вообще. Многие автовладельцы из-за пошлины не проходили техосмотр – потому что нужно было одновременно платить пошлину. После нового года многие решили техосмотр пройти. В результате на диагностических станциях выстроились очереди из желающих. «Белтехосмотр» рассказал о результатах такого ажиотажа. за 15 дней января текущего года выдано 97 947 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пик пришелся на 5 января – техосмотр прошли 14 тысяч водителей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Беларуси нанесли удар по авто «перекупам»: решили отменить счет-справку. Счет-справка долгие годы позволяла осуществлять сделки купли-продажи автомобилей без соответствующего договораКакие автомобили покупали белорусы в 2020 году: полюбили Geely Coolray, зато разлюбили Lada XRAY и Renault Sandero Stepway. «Комсомолка» изучила любимые автомобили белорусов в ушедшем году. Лидер продаж стоит от 24 650 рублейПревышение ядовитого метанола - до 760 раз: вот как выглядит полный список запрещенных в Беларуси стеклоомывающих жидкостей в 2021 году. Как оказалось, все вредные омывайки-незамерзайки в Беларусь попадают из России