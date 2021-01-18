На МКАД в понедельник, 18 января, произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.- Удалось установить, что за рулем автомобиля «Мазда» находился 19-летний водитель, который двигался по третьей полосе внутреннего кольца МКАД со стороны улицы Казимировской в сторону улицы Масюковщина. Он проигнорировал соблюдение безопасной дистанции и врезался в «Рено». В результате столкновения машина продолжила движение и врезалась в остановившийся «Пежо», за рулем которого находился 21-летний водитель. Тот, в свою очередь, столкнулся с «Лэнд-Ровер», - пояснили в ведомстве.В результате случившегося водитель и пассажир автомобиля «Мазда» получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.Проводится проверка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Фотофакт. В Минске произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей.Все началось из-за водителя «Лексуса», который неправильно выбрал безопасную дистанцию на дороге. (подробности)Видеофакт. На МКАД в Минске в аварию попали сразу пять авто.Mercedes-Benz подбил Lexus - дальше машины столкнулись, как по цепочке. (подробности)