Интересный, но странный видеоролик появился на канале кобринского интернет-провайдера KOIN. Видео сняла камера наблюдения, направленная на перекресток улиц Дзержинского и 700-летия Кобрина. Сообщается, что все случилось ночью 17 января. Видно, что дорогу перешли трое мужчин. Потом перекресток проехал белый автомобиль. Спустя несколько секунд троица развернулась – мужчины подбежали к машине и стали бить тех, кто там находится. К драке подключились водители и пассажиры еще двух остановившихся машин. Потасовка продолжилась. Все закончилось приездом милиции. Официально об инциденте пока ничего не сообщается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Беларуси нанесли удар по авто «перекупам»: решили отменить счет-справку. Счет-справка долгие годы позволяла осуществлять сделки купли-продажи автомобилей без соответствующего договораКакие автомобили покупали белорусы в 2020 году: полюбили Geely Coolray, зато разлюбили Lada XRAY и Renault Sandero Stepway. «Комсомолка» изучила любимые автомобили белорусов в ушедшем году. Лидер продаж стоит от 24 650 рублейПревышение ядовитого метанола - до 760 раз: вот как выглядит полный список запрещенных в Беларуси стеклоомывающих жидкостей в 2021 году. Как оказалось, все вредные омывайки-незамерзайки в Беларусь попадают из России