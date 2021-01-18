Минздрав Беларуси в официальном телеграм-канале сообщил статистику по заболеваемости коронавирусом на воскресенье, 17 января.Так стало известно, что за прошедшие сутки в республике диагноз коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 898 человек. Таким образом, с начала пандемии «ковидом» заразились в Беларуси уже 227 тысяч 360 человек.- За сутки в Беларуси выписаны 1 тысяча 571 пациента, - рассказали и статистику выздоровевших в ведомстве.В общем, с начала пандемии в стране переболели и были выписаны из медучреждений 210 тысяч 779 «ковидных» пациентов.К сожалению, обновилась и статистика смертности от коронавирусной инфекции - еще 9 умерших за сутки. За все время в Беларуси умерли 1 тысяча 591 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.О тестах в Минздраве сказали, что их уже выполнено более 4,27 миллиона штук, и только за последние сутки было сделано 11 тысяч 468 исследований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Врач назвал фатальную ошибку при лечении коронавируса дома. Он также рассказал, что нельзя принимать во время COVID-19Раскрыт фактор, повышающий риск заражения COVID-19 на 250 процентов. Врач дал рекомендации, что делать, чтобы этого избежатьСколько дней переболевшие коронавирусом остаются заразными, уточнили в ВОЗ. Эксперты также прокомментировали рекомендации по карантину