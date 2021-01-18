В Степянке 18 января, в понедельник, был поврежден трубопровод системы отопления. Горячая вода залила проезжую часть на улице Карвата. Об этом сообщили в БелТА.Главный инженер «Минсккоммунтеплосеть» Геннадий Лукашевич отказался что-либо комментировать и сослался на то, что работает на месте аварии. Но какой именно, он не уточнил.Чуть позже в телеграм-канале «Минск. Официально» рассказали о том, что на улице Карвата был поврежден трубопровод системы отопления и на месте случившегося работают специалисты.- Коммунальные службы нацелены на то, чтобы как можно скорее провести все необходимые работы и минимизировать дискомфорт для жителей. Данный участок находится на обслуживании у «Минсккоммунтеплосети». По данной сети отопление подается в 23 жилых дома и детский сад. На данный момент проводятся работы по устранению повреждений. Были сформированы аварийный бригады в ЖЭУ для оперативного восстановления теплоснабжения после того, как трубопровод будет отремонтирован, - подчеркнул замглавы администрации Партизанского района Владимир Лебедь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минске снова проблемы с водой. На этот раз в Советском районе.Проблему обещают решить уже к вечеру 26 декабря. (подробности)В Новой Боровой снова были проблемы с водой и отоплением.Неполадки устранили ближе к ночи 14 января. (подробности)