КГБ передал в Генеральную прокуратуру уголовное дуло в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» для дальнейшего направления в суд. Об этом сообщили в БелТА.- Обвиняемые вместе со своими адвокатами были ознакомлены с материалами уголовного дела. Ходатайств о прекращении уголовного преследования по основаниям, которые предусмотрены уголовным кодеком, а также о проведении дальнейших следственных действий никто из обвиняемых, кроме Виктора Бабарико, не заявил, - рассказали в КГБ.В отношении обвиняемых мера пресечения была оставлена прежней: семь человек, среди которых Виктор Бабарико, находится под стражей, а один – под домашним арестом.По данным КГБ, заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету было предъявлено обвинение в совершении преступления, которое предусмотрено частью 3 статьи 430 Уголовного кодекса – Получение взятки.Что касается Виктора Бабарико, то ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 430 УК – Получение взятки и части 2 статьи 235 УК – Легализация («отмывание») средств, которые были получены преступным путем.Напомним, что Виктор Бабарико был задержан 18 июня.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В доме Виктора Бабарико сотрудники КГБ 18 ноября провели обыск. Он длился около трех часов.В результате проведенного обыска было изъято охотничье ружье. (подробности)Генпрокуратура инициирует международный розыск Павла Латушко.Пакет документов был направлен в Национальное центральное бюро Интерпола в Беларуси. (подробности)