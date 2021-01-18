Все случилось еще 3 сентября в Иваново – это на юге Беларуси. На местной железнодорожной станции «Янов Полесский» милиционеры поймали 54-летнего иностранца. Как сообщается – поймали не просто так, а «за незаконное пребывание в Беларуси». Сообщается, что он раньше был привлечен к уголовной ответственности за умышленное причинение менее тяжких телесных повреждений, в июле 2020 года был принудительно выслан из Беларуси сроком на пять лет и предупрежден о запрете на въезд в страну. Но запрет иностранец не выполнил, и все равно приехал в Беларуси. Где и попался в руки милиционерам, сообщает служба информации прокуратуры Брестской области.При задержании иностранец выхватил нож и порезал милиционеров. Согласно официальной информации, он «нанес двум сотрудникам милиции несколько ударов ножом в жизненно важные органы». Правда, милиционеры вовремя среагировали и выбили нож из рук нападавшего. Скрая отвезла милиционеров в Ивановскую центральную райбольницу – им оказали помощь. А иностранца оставили под стражей. В результате возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Это «Нарушение срока запрета въезда в Беларусь» (по ней грозит до трех лет тюрьмы) и «Покушение на убийство двух и более лиц» (грозит до высшей меры наказания).