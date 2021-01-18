Генеральная прокуратура инициирует международный розыск Павла Латушко. Информацию об этом разместили в телеграм-канале ведомства.- В Национальное центральное бюро Интерпола в Беларуси был направлен пакет документов, которые необходимы для того, чтобы объявить в международный розыск Павла Латушко. Ему инкриминировано совершение преступлений, которые предусмотрены частью 1 статьи 357 УК – Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти, частью 1 статьи 361-1 и частью 3 статьи 361 УК – Публичные призывы к захвату госвласти с использованием СМИ или интернета, - говорится в сообщении.В Генпрокуратуре добавили, что в отношении Латушко была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Латушко заявил о «терабайтах» свидетельств насилия со стороны силовиков.Также он показал новое видео, снятое у стелы в Минске 9 августа. (подробности)Лукашенко о Латушко: Он перешел красную линию и ответит по закону.Белорусский лидер добавил, что Латушко «переметнулся» в Координационный совет. (подробности)Латушко анонсировал всенародный белорусский марш, максимально возможный по масштабу.Он также рассказал, что ждет делегатов Всебелорусского народного собрания. (подробности)