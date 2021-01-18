В Гомеле был задержан правозащитник Леонид Судаленко. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».На данный момент Судаленко находится в Следственном комитете. Другой информации пока не сообщается.В Гомеле две недели назад прошел обыск в офисе правозащитного центра «Вясна». Он продолжался 9,5 часов. В результате него были изъяты документы, которые касались деятельности Леонида Судаленко, а также техника и БЧБ-флаги.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«С Погоней можно, с Погоней и БЧБ-фоном - нельзя»: вот что известно о задержании в Беларуси инвестора Валерия Остринского.С семьей предприниматель был на глухом хуторе в белорусской деревне, но там висел БЧБ-флаг и за ним приехали. (подробности)Тимур Мицкевич, которого 13 августа жестко избили силовики, находится на границей в безопасности.Новостей от него не было с начала сентября. Сейчас выяснилось – он в Чехии. (подробности)