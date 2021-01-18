Медианная зарплата — это сумма, которая находится в центре «зарплатного ряда» и делит его на две равные части: половина работников получает меньше этой суммы, половина – больше. Белстат подсчитывает данные о медианной зарплате дважды в год – в мае и ноябре. Правда, в медианной зарплате почему-то не учитываются данные микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности, а они составляют немалую долю всех предприятий.Чем отличаются средняя и медианная зарплаты? Средняя зарплата больше отвечает на вопрос «сколько средний белорус будет тратить в месяц?», а медианная - «сколько зарабатывает средний белорус?». Медианная зарплата всегда ниже средней, но она лучше отражает реальные доходы населения. Разница (по последним данным она - 356 рублей!) объясняется главным образом неравенством в доходах между начальством и рядовыми работниками, первые получают больше вторых и вытягивают показатель и по предприятию, и по отрасли, и по стране.Кроме того, чем больше разница между средней и медианной зарплатой, тем больше неравенство в доходах. Рассказываем, как изменились получки за год.Что произошло с медианной зарплатой за год: плюс 96 рублей и минус 46 долларов одновременноВ ноябре 2020 года медианная зарплата достигла 944,4 рубля до уплаты налогов или 812 рублей – после их уплаты. И хотя по сравнению с маем 2020-го медианная зарплата выросла на 50,5 рублей, а ровно за год – почти на 96 рублей, разрыв со средней зарплатой по стране вырос более чем на 100 рублей. А чем выше разница между средней и медианной зарплатой, тем больше неравенство в доходах. Средняя зарплата в ноябре была 1300 рублей, то есть разница с медианной – почти 356 рублей. Значит, подчиненные за год стали получать меньше, а их начальники – больше. Именно из-за этой разницы белорусы с таким раздражением относятся к статистике по средней зарплате, спрашивая «ну где мои по пятьсот?».Кроме того, если медианная зарплата в рублях в Беларуси за год вроде бы выросла на 96 рублей, то в пересчете на доллары она же стала меньше на 46 условных единиц (год назад медианная получка составляла 412 долларов, а сейчас – 366).Разрыв между средней и медианной зарплатой у низкооплачиваемых профессий выше, чем у высокооплачиваемыхЕще любопытнее сравнить цифры по медианным зарплатам в тех или иных сферах за последний год (ноябрь 2019 к ноябрю 2020-го). Традиционно самый высокий уровень зарплат в Беларуси у айтишников: в ноябре 2019 их медианная получка составляла 3246 рублей, в ноябре 2020 - 4161 рубля. То есть в ноябре 2020-го их медианная зарплата вышла на 26% (или 1440 рублей) меньше средней по сфере.В других отраслях медианная зарплата за год кое-где потерпела существенные изменения из-за пандемии. Например, работники воздушного транспорта стали получать меньше – 1318 рублей (-69 рублей),а работники здравоохранения больше - 977 рубля (+222 рубля за год). Медианная зарплата в промышленности вышла 1068 рублей (+126 рублей), в строительстве – 1154 рубля (+83 рубля).Самые низкие медианные зарплаты также традиционно оказались у творческих и занятых спортом работников, работников сферы развлечений и отдыха (604 рубля), а также работников сферы прочих видов услуг (683 рубля). А вот средние начисленные зарплаты в этих сферах куда больше: 909 и 878 рублей соответственно.Выходит, медианная зарплата в IT-сфере почти в 7 раз выше, чем у тех, кто занят творчеством, спортом, организацией развлечений и отдыха. При этом разрыв между средней и медианной зарплатой у низкооплачиваемых профессий оказался выше, чем у тех же айтишников: так, медианная получка работников сферы развлечений на 34% меньше средней. Так что если вы хотите представить получку среднестатистического работники отрасли, есть смысл посмотреть на медианные зарплаты и мысленно отнять от них 14% налогов и сборов.