Обязательный масочный режим в Минске введен еще 12 ноября. Позже так сделали по всей стране. Маски нужно носить в помещениях транспорте. Однако за нарушение масочного режима посетителя заведения оштрафовать не могут, могут наказать только само заведение. Однако отсутствие маски все равно может обернуться штрафом. И первый такой случай уже произошел в Минске. Суд состоялся 11 января, мужчине, который пришел без маски в гипермакет дали штраф в 232 рубля. Подробности инцидента приводит портал TUT.BY.Все произошло еще накануне Нового года - 27 декабря. Минчанин Сергея, он пришел в Green в Каменной Горке, чтобы купить орешки. Подошел к кассе, положил товар и деньги, но кассир отказалась его обслуживать: покупатель был без маски. Сергей начал настаивать на том, что магазин не имеет права отказать ему в обслуживании, а может только рекомендовать надеть маску. Магазин считает по-другому: выполняя постановление Мингорисполкома о введении обязательного масочного режима, он решил не обслуживать посетителей без средств индивидуальной защиты. 40 минут мужчина пытался донести до сотрудников магазина свою позицию. Но те вызвали милицию. Как это сейчас часто бывает, мужчину задержали «до выяснения». А в ходе «выяснения» составили два протокола — за мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП) и неповиновение законным требованиям сотрудника при исполнении (статья 23.4 КоАП).11 января суд Фрунзенского района Минска вынес решение: 87 рублей за мелкое хулиганство и 145 рублей за неповиновение сотруднику при исполнении.Сергей заявил, что намерен обжаловать это решение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минске масочный режим. Могут ли людей без масок не пустить в метро и не обслужить в магазине? Сотрудники столичной подземки очень надеются на сознательность своих пассажировВрач назвал фатальную ошибку при лечении коронавируса дома. Он также рассказал, что нельзя принимать во время COVID-19Раскрыт фактор, повышающий риск заражения COVID-19 на 250 процентов. Врач дал рекомендации, что делать, чтобы этого избежатьСколько дней переболевшие коронавирусом остаются заразными, уточнили в ВОЗ. Эксперты также прокомментировали рекомендации по карантину