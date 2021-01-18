Суд Молодечненского района признал виновными в сопротивлении силовикам двух местных жителей. Подробности уголовного дела раскрыли в телеграм-канале пресс-службы Генпрокуратуры.Так стало известно, что 19 июня 2020-го года 25- и 31-летний мужчины в Молодечно помешали милиционерам и оказали активное сопротивление, когда силовики задерживали другого человека. Это происходило на улице Гостинец около 22.10 вечера.- В том, числе обвиняемые воспрепятствовали законной деятельности сотрудников РОВД по пресечению административных правонарушений, - уточнили в Генпрокуратуре.Суд признал доказательства гособвинителя достаточными и вынес обоим мужчинам обвинительные приговоры по уголовному делу (ч.2 ст.363 УК РБ). Один получил 3 года, а второй 3 года и 3 месяца исправительной колонии общего режима. В сумме они получили более 6 лет на двоих за сопротивление силовикам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Правозащитники рассказали, сколько человек задержали сегодня в Беларуси.В воскресенье, 17 января люди выходили на протестные акции в своих районах (подробности).Инвестору Валерию Остринскому за БЧБ-флаг с Погоней на хуторе дали штраф в размере 580 рублей.Валерий Остринский был задержан в субботу, 16 января (подробности).