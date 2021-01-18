ЧП в минском метро произошло в понедельник, 18 января. Так пресс-служба метрополитена сообщила о том, что около 16.35 часов в одном из служебных помещений станции «Немига» сработала пожарная сигнализация.На место незамедлительно выбыли наряды МЧС. Как видно на видео с места происшествия к «Немиге» прибыли не менее 6 машин МЧС. Как уточнили в телеграм-канале ATN_NEWS, на самой станции ощущался сильный запах гари. Спасателями было обнаружено оплавление электропроводки в венткамере.- Станция была полностью обследована. Применение средств пожаротушения не потребовалось, - уточнили в пресс-службе.Спустя примерно полчаса после инцидента сообщалось о том, что станция уже работает в штатном режиме. Во время происшествия никто не пострадал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Тест KP.BY: Хорошо ли вы знаете минское метро?Проверьте, что вы знаете о минской подземке! (подробности)В Минске все еще не начали строительство станции метро «Слуцкий гостинец».Узнали, почему строительство затягивается и кто виноват (подробности).