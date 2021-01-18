Светило белорусской медицины Иван Дуда умер 17 января в Минске в возрасте 84 лет. Причина смерти официально не сообщается. Иван Владимирович - доктор медицинских наук, профессор, в последние годы работал в Белорусском институте усовершенствования врачей, был профессором, заведующим кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины. Дуда также был главой Белорусской ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов, возглавлял столичное научно-практическое общество акушеров-гинекологов и неонатологов.- Это яркий представитель отечественной науки, - комментируют в Министерстве здравоохранения Беларуси. В том числе профессор изучал актуальные проблемы невынашивания беременности, перинатологии, гинекологии, вопросы эндокринных механизмов регуляции беременности, онкогинекологии.Дуда - автор свыше 370 научных работ, семи изобретений и 20 рационализаторских предложений. Участвовал в создании и работе Европейской Ассоциации акушеров-гинекологов, Кембриджский международный биографический центр включил белорусского ученого в члены Международной биографической ассоциации, а его имя занесено в сборник «Выдающиеся люди ХХ столетия».Родом Иван Владимирович из деревни Демидов Наровлянского района на Гомельщине. После учебы начинал свой трудовой путь с фельдшера-акушера сельской участковой больницы. Кстати, его сыновья, Виталий и Владимир, тоже пошли по стопам отца, продолжая его дело.Проводить Ивана Дуду в последний путь приглашают во вторник 19 января в 14.00 в траурный зал на Ольшевского, 12 в Минске.Напомним, знаменитый белорусский нейрохирург Арнольд Смеянович умер, заболев коронавирусом в 82 года