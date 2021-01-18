Нападения на юных девушек в областном центре произошли вечером в субботу, 16 января. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.К патрульным на АЗС подбежала 18-летняя девушка. Она сказала, что неизвестный мужчина схватил ее на мосту на Варшавском шоссе, преступник закрыл ей ладонью рот и начал избивать. Но она смогла вырваться и убежать.- Незамедлительно правоохранители отправились в указанное место и в окрестностях по приметам нашли и задержали предполагаемого преступника. Им оказался 33-летний брестчанин, - пояснили в пресс-службе.Оказалось, что это не первое преступление мужчины за тот роковой вечер: до нападения на 18-летнюю девушку, он напал с ножом на школьницу. Грабитель ранил ножом в шею 16-летнюю девушку, намереваясь отобрать сумочку с косметикой.- Мотив своих поступков подозреваемый объяснить вразумительно не смог. В момент нападений он был в алкогольном опьянении, - прокомментировали в МВД.Сейчас идет следствие, нападавший задержан и находится в ИВС. Раненой девушке оказали помощь врачи Брестской детской областной больницы, сейчас ее жизни ничего не угрожает.Известно, что брестчанин и раньше неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Иваново при задержании иностранец порезал ножом двух милиционеров.Теперь ему грозит даже смертная казнь (подробности).Ночные разборки в Кобрине: что это было?Камера наблюдения зафиксировала интересную ситуацию. Очень интересно, но ничего не понятно (подробности).