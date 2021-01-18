В преддверии массовых купаний в ледяной воде 18-19 января, когда православные празднуют Крещение Господне, медики предупредили о возможных последствиях следования традиции тех, кто переболел COVID-19.Дело в том, что при окунании в прорубь после перенесенной «короны» может возникнуть «посткоронавирусный синдром». Это значит, что во внутренних органах после выздоровления могут оставаться осложнения - в частности, со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой систем, и окунание в ледяную воду чревато стрессом для организма. А это может спровоцировать срыв иммунитета и вызвать новые болезни - ту же пневмонию.Кроме воспаления легких окунание в прорубь может сказать на сосудах и сердце, рассказали в Минздраве Беларуси и предупредили, что в нынешней ситуации с пандемией ковида купание в мороз создает дополнительно высокий риск заболевания.Свои советы о том, как провести Крещение, дали и в православной церкви. Там напомнили, что окунание в прорубь - это вовсе не церковный обычай.- Освященной водой положено окроплять жилище, пить ее, хранить у себя дома и периодически употреблять, - цитирует belta.by клирика Свято-Петро-Павловского собора Минска Максима Логвинова. - Чтобы избавляться от грехов, нужна целенаправленная и постоянная духовная работа, участие в таинстве покаяния, причастие регулярное.Протодиакон рассказал, как действительно по-христиански провести праздник: накануне опоститься, затем прийти в храм на службу, исповедоваться, причаститься, набрать святой воды, провести время в духовных размышлениях.При этом клирик отметил, что в окунании в прорубь нет ничего предосудительного.Читайте также, где в Минске окунаются на Крещение >