Вечером 18 января стало известно, что Международная федерация хоккея приняла решение забрать у Беларуси право на проведение в Минске Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Об этом со ссылкой на источник сообщило российское агентство tass.ru. Вскоре эту информацию официально подтвердила МФХ. Пока не уточняется, в какую страну будут перенесены матчи из Беларуси.Решение принято в связи с \\"вопросами безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ\\", говорится в сообщении федерации. Позднее ИИХФ рассмотрит статус Латвии как соорганизатора турнира, а также возможность его проведения в одной стране, чтобы облегчить соблюдение мер безопасности в связи с ковидом и передвижение команд-участниц.Напомним, ЧМ-2021 должен был пройти в Беларуси и Латвии 21 мая - 6 июня - в Минске и Риге. Однако после проведения президентских выборов в Беларуси, начавшихся протестов и жестокого их подавления общественность страны и международные структуры начали требовать от МФК забрать у Беларуси право на проведение чемпионата.После недавнего визита в Минск главы федерации Рене Фазеля и его встречи с Александром Лукашенко вопрос еще более обострился, а основные спонсоры соревнования заявили об отказе финансировать ЧМ, если он будет проходить в Беларуси.Читайте также:О Баскове, исключении спортсменов из сборных и Конституции: Беларусь сделала заявление о Чемпионате мира по хоккею и встрече Лукашенко и Фазеля