На днях правоохранители задержали 20-летнего минчанина, которого поймали с поличным на «нелегальном бизнесе». Подробности рассказала пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.Так молодой человек, закупая медицинские маски на «Ждановичах» по 50 копеек за штуку перепродавал их в соцсетях, но уже по 1 рублю. Нарушителя правоохранители задержали с поличным, в момент очередной сделки. У него было изъято более 14,3 тысячи медицинских масок.- Ранее задержанный минчанин к административной и уголовной ответственности не привлекался. На данный момент все медицинские изделия у него изъяты. В отношении нарушителя составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность, - прокомментировали в ГУВД.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мужчина пришел без маски магазин. В итоге - штраф в 232 рубля. За что?Считается, что за отсутствие маски посетитель заведения никакой ответственности не несет (подробности).В США после вакцины от коронавируса умерли 55 человек.Их привили вакцинами Moderna и Pfizer, после которых возникли опасные для жизни осложнения (подробности).