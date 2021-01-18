Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что Генпрокуратура Беларуси инициировала международный розыск оппозиционного политика Павла Латушко. Ему инкриминируют совершение преступлений по статьям о заговоре для захвата госвласти, а также создание и руководство экстремистским формированием, призывы к действиям, угрожающим нацбезопасности. Если Латушко будет задержан, то согласно мере пресечения будет отправлен под стражу.Такое решение белорусских правоохранителей в комментарии ТАСС сам Латушко назвал «политически мотивированным».Член президиума Координационного совета оппозиции заявил, что возбуждение уголовные дел в отношении его по ряду статей, а также и отношении других членов КС и политиков в течение последних месяцев имеет политические мотивы.- Объявление в международный розыск также имеет политический подтекст, - уверен Павел Латушко.И добавил, что все это не имеет правовых оснований. Но, по его мнению, является борьбой официальных властей с другими точками зрения и гражданскими правами.- Лица, совершающие в Беларуси уголовно наказуемые деяния (речь идет о лицах, совершавших насилие и пытки), не привлекаются к уголовной ответственности. И в их отношении не проводятся следственные мероприятия и не возбуждаются уголовные дела, - с сожалением констатировал Латушко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:КГБ передал в Генпрокуратуру «дело Белгазпромбанка» для дальнейшего направления в суд.По делу проходит Виктор Бабарико и еще шесть человек (подробности).Латушко заявил о «терабайтах» свидетельств насилия со стороны силовиков.Также он показал новое видео, снятое у стелы в Минске 9 августа (подробности).Павел Латушко рассказал, почему уехал из Беларуси: «Мне был поставлен ультиматум».Он уверяет, что не собирается просить политического убежища в Польше и в ближайшее время планирует вернуться на родину (подробности).