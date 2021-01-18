Совет международной федерации хоккея (IIHF) сделал официальное заявление о переносе из Минска матчей Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Решение забрать у Беларуси право проводить соревнования приняли с официальной формулировкой «в связи с вопросами безопасности и охраны», назвав это решение неизбежным.В IIHF подчеркнули, что провели «справедливый и непредвзятый процесс» с участием независимых экспертов и заинтересованных сторон «перед лицом проблем безопасности, связанных как с растущими политическими волнениями, так и с COVID-19».Точку в этом вопросе поставила «встреча с белорусским правительством на прошлой неделе и поручение подготовить еще один независимый экспертный отчет». В сообщении приводятся слова главы IIHF Рене Фазеля, который приезжал в Минск и встречался с Александром Лукашенко.Как заявил председатель федерации «очень прискорбно, что нам пришлось снять заявку на совместное проведение турнира Минск-Рига». Фазель вновь подтвердил свое желание: чтобы ЧМ был использован «как инструмент примирения, чтобы помочь успокоить социально-политические проблемы, происходящие в Беларуси, и найти позитивный путь вперед».В то же время, совет федерации пришел к выводу: «проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместно, когда есть более серьезные проблемы, требующие решения». Также Фазель заметил, что «безопасность команд, зрителей и официальных лиц должна быть приоритетной».Читайте также:О Баскове, исключении спортсменов из сборных и Конституции: Беларусь сделала заявление о Чемпионате мира по хоккею и встрече Лукашенко и Фазеля