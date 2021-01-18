Еще накануне окончательного решения о проведении мирового чемпионата, глава IIHF признавал, что шансов у Беларуси мало, а еще есть серьезные проблемы как со спонсорами, так и политические.В понедельник, 18 января, все решилось - из Минска чемпионат мира по хоккею перенесли, уже достоверно.Вслед за заявлением Международной Федерации хоккея в белорусских госСМИ появились комментарии этого непопулярного для официального Минска решения.Например, приближенный к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого» обвинил IIHF, одновременно напоминая, что такой исход прогнозировался.- IIHF не стала проявлять силу. Пала под давлением, - заявили в «Пул Первого».Здесь же они привели в пример заявления Лукашенко во время интервью «Россия 1» и позже на встрече с Рене Фазелем. «Если Международная федерация хоккея не справится с давлением отдельных политических кругов отдельных стран, значит, не будет чемпионата», - говорил он.Также отрицательно новость подали и по госТВ «Беларусь 1», заявив: «Международная федерация хоккея не смогла противостоять политическому лобби». По утверждению госканала от переноса чемпионата из Минска пострадают тысячи любителей спорта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Официально: Минск лишили права проведения ЧМ-2021 по хоккею.В какую страну будут перенесены матчи из Беларуси, пока не уточняется (подробности).Лукашенко главе Международной федерации хоккея: Хочу заверить, в Беларуси никакой опасности нет и не будет.На встрече с Рене Фазелем Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси не существует опасности не из-за коронавируса, не по вопросам политической безопасности (подробности).