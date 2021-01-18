Тело погибшего от лютого холода мужчины нашли 17 января в Барановичском районе. Это произошло утром, после очень морозной ночи, когда температура воздуха опускалась ниже минус 20 градусов.В поле возле деревни Полонка лежащего в снегу мужчину заметила местная сельчанка и сообщила об этом в райотдел по ЧС. Прибывшие спасатели и «скорая помощь», к сожалению, уже не смогли помочь мужчине: медикам лишь оставалось констатировать его смерть после проведения реанимационных действий, пишет belta.by.Личность умершего установлена: им оказался 51-летний мужчина, который проживал в садовом товариществе. Как он оказался в поле на морозе, пока не известно. Признаков насильственных действий специалисты не нашли, поэтому предполагается, что мужчина умер от переохлаждения. Назначена судмедэкспертиза, рассказали в Следственном комитете.Читайте также:Скоро снова дождь! Когда уйдут морозы в Беларуси, рассказали в прогнозе погоды на неделю 18-24 января