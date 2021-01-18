О том, что так называемые городские линии БелЖД будут ходить из Минска по продленным маршрутам, проинформировала БелТА.Теперь маршруты городских линий будут ездить за прежние конечные станции - до первой железнодорожной станции за городом-спутником на существующих и перспективных маршрутах.Изменились маршруты поездов по указу Лукашенко, который он подписал 18 января.Зачем это необходимо? Продление маршрутов сможет обеспечить полный охват «железной дорогой» у жителей этих населенных пунктов. Спрос на это уже есть или может быть очень перспективным.Так городские линии теперь будут доезжать до Негорелого и Красного Знамени - первых станций за Дзержинском и Смолевичами, где для этого есть достаточное путевое развитие.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:С 13 декабря поезда БелЖД ходят по новому графику. Что изменилось?Новый график железнодорожных перевозок утвержден на 2020-2021 годы и стал действовать с 00.00 часов воскресенья (подробности).БелЖД и РЖД утвердили дорожную карту по возобновлению международного пассажирского сообщения.Реализация данного плана будет зависеть от ситуации с коронавирусом (подробности).