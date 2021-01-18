После лютых морозов в Беларусь придет довольно резкое потепление, прогнозируют синоптики. Это случится уже в четверг, 21 января. Перепады температуры воздуха и атмосферного давления, которые придут с оттепелью, могут плохо сказаться на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с пониженным артериальным давлением и астеновегетативными симптомами.Что сделать, чтобы избежать ухудшение самочувствия и адаптировать организм к погодным условиям, рассказал Минздрав Беларуси, приведя советы завлабораторией артериальной гипертонии РНПЦ «Кардиология», кандидата медицинских наук, доцента Ольги Павловой.Итак, при понижении атмосферного давления, что сопровождается большим количеством осадков и хмурой погодой, у людей с обычно пониженным артериальным давлением может отмечаться ухудшение самочувствия. Это может выражаться в слабости, головокружении, тошноте и снижении работоспособности.Решить проблему гипотоники могут так: выпить теплый крепкий чай с сахаром и принять адаптогены - элеутерококк, лимонник, женьшень, шиповник в виде чая или экстракта в первой половине дня в 1-2 приема.Для того чтобы адаптировать организм к погодным условиям, надо:- больше бывать на свежем воздухе,- чаще проветривать рабочие и жилые помещения,- уменьшить физическую нагрузку,- не носить тяжелые сумки,- не затевать стирку или уборку квартиры,- избегать наклонов и приседаний.Также кандидат наук дала советы по питанию: ограничить мясные, жирные и мучные блюда, алкоголь. А предпочтение отдать кефиру, творогу, рыбе, овощам и фруктам, свежим сокам и морсам.Топ-7 советов для тех, кто страдает от резкой смены погоды:- умеренные физические нагрузки как минимум 30 минут в день.- ежедневная дыхательная гимнастика. Особенно важно обратить внимание на соотношение вдоха и выдоха: выдох должен быть длиннее вдоха в 2 раза.- занятия йогой, медитационные техники, методики мышечного расслабления.- контрастный душ у гипотоников хорошо влияет на все системы организма.- людям со спастической реакцией сосудов на холод рекомендованы теплые ванны для ног, гимнастика. - питание частое, лучше пусть это будет легкая пища.- пораньше ложиться спать.