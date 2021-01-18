О том, что в Гродно горожанин поймал огромную щуку, сообщила газета «Гродненский химик».Увесистым уловом - без малого 14-килограммовой щукой смог похвастаться работник одного из филиалов предприятия, сотрудник «Завода Химволокно». Первый свой такой богатый улов в 2021-ом году выловил заводчанин Сергей Мартыновский.Трофей весом 13,8 килограммов мужчина поймал на удочку в одну из первых своих зимних рыбалок.А какой ваш самый главный трофей?ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Мозыре прохожий спас провалившегося под лед рыбака.Спасенный в больнице – у него переохлаждение (подробности).Морозы ослабевают. Синоптики рассказали, когда в Беларуси потеплеет.На Крещение еще сохранится морозная погода (подробности).Посмотрите, как развлекаются белорусы в сильные морозы: отчаянные моржи в снегу в купальниках и заядлые рыбаки в палатках.В холодном январе 2021 года для любителей зимней рыбалки настала горячая пора (подробности).