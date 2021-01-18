Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что 18 января стало известно, что чемпионата мира по хоккею в 2021-ом году в Беларуси не состоится.Ситуацию «РИА Новости» прокомментировал Калерво Куммола, занимающий должность вице-президента Международной федерации хоккея (IIHF).Так, по словам чиновника от спорта, совет федерации не воспринимает сложившуюся ситуацию как чью-то победу. Но и признал, что вердикт «забрать турнир» было необходимым решением.- Перенос чемпионат мира из Беларуси - это не политическое решение. Это сделано из соображений безопасности, - прокомментировал вице-президент IIHF.Вопрос недостаточной безопасности, по его словам, связан с пандемией коронавируса. И назвал причину, почему в противном случае федерация не могла бы гарантировать безопасность в Минске и хоккеистам, и болельщикам.- Ситуация с коронавирусом остается в Европе по-прежнему сложной. А Беларусь не предоставляет точных сведений о числе заболевших \\"ковидом\\". Мы не знаем, насколько тяжелой ситуация там будет в мае (2021-го года - Ред.), - резюмировал Куммола.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«IIHF не стала проявлять силу»: вот что говорят госСМИ и провластные медиа об отмене чемпионата по хоккею в Беларуси.О том, что ЧМ по хоккею 2021 года перенесут из Минска, стало известно 18 января (подробности).Ковид и политика: МФХ объяснила, почему лишила Беларусь права проводить ЧМ по хоккею.Рене Фазель: «Очень прискорбно, что нам пришлось снять заявку» (подробности).