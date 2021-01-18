В большом материале о санитарной авиации, написанном журналистами издания «Рэспублiка», пресс-служба МЧС рассказала о том, как спасатели помогают медикам.Так экстренная перевозка санавиацией в центральные клиники Беларуси предусматривается для тяжелобольных пациентов - после серьезных ДТП и ЧС, а также с тяжелыми производственными или бытовыми травмами. Решение о госпитализации того или иного больного принимается совместно МЧС и Минздравом.Всего с 2009-го года авиация МЧС выполнила 98 вылетов по перевозке тяжелобольных людей, а также донорских органов, в том числе было три перелета-транспортировки людей при помощи медицинского модуля.- В основном же авиация МЧС перевозит пострадавших без модуля на вертолетах Eurocopter AS350 в сопровождении медика с оборудованием, только пациент лежит на специальных носилках, - уточнили в пресс-службе.В 2020-ом году санавиацией госпитализировали трех человек в тяжелом состоянии. Это были пациенты с ожогами.А 2 января 2021-го года был первый вылет санавиации за коронавирусным пациентом. «Ковидного» больного доставили из Бреста в Минск - полтора часа полета в каждую сторону. По информации МЧС, в полете мужчина находился без сознания, он лежал под капельницей, подключенный к ИВЛ и системам мониторирования, его сопровождала бригада медиков.- Нам сообщили «срочно на вылет». Когда поступает такая команда борт с медицинским модулем готовит к вылету целая команда. Техники собирают модуль и оборудование, по срочному запросу диспетчера службы движения согласовывается воздушный коридор, а метеослужба дает прогноз по заданному маршруту, летчики запускают двигатели. Погода в тот день играла против нас: низкая облачность, плохая видимость, - рассказал о полете летчик первого класса Максим Плещенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Видеофакт: коронавирусного пациента везли из Бреста в Минск на вертолете МЧС.Сообщается, что у него «тяжелая форма коронавируса» (подробности).В Барановичском районе насмерть замерз мужчина.Тело в снегу заметила местная сельчанка (подробности).