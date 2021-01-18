На днях в Дзержинске планируется суд по известной административной статье 23.34 - за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Но дело необычное: несанкционированным пикетом посчитали… флаг Японии (красный круг в белом поле), который житель райцентра Виталий Буйновский вывесил перед своим окном.За это на Виталия составили протокол. Еще в признаки пикета записали белые и красные ленточки и шарики, висевшие на балконе дома, а также надпись «это не флаг». Буйновского задержали - два дня он пробыл в изоляторе, а сейчас дома ждет суда, пишет svaboda.org.По словам Виталия, он спросил в разговоре с милиционерами: почему флаг Японии отнесли к запрещенной символике? Мужчина уточнил: может, ему жаловаться в посольство Японии?- Пожимают плечами. Говорят, суд пусть решает, а их дело - отобрать. Если что, то пообещали все вернуть, и флаг японский, - рассказал Виталий.Он добавил, что с лета его штрафовали уже пять раз - за исторический бело-красно-белый флаг над домом.Напомним, в Гомеле судили за снеговика, которого приняли за пикет >