О том, что в третьем переулке Загородном в Минске произошел взрыв в частном секторе, 18 января проинформировала пресс-служба Мингорисполкома в телеграм-канале «Минск. Официально».ЧП произошло на территории Московского района столицы. В жилом доме взорвался отопительный котел на твердом топливе, который был установлен в так называемой летней кухне.- Никто из жильцов во время взрыва не пострадал, однако помещение требует восстановления, - прокомментировали в горисполкоме.Поясняется, что в доме, где случился взрыв, проживает с двумя детьми дочка хозяйки домовладения. После взрыва оставаться в доме нельзя, пострадавшим городские власти предложили временно пожить в жилье маневренного фонда, но они отказались.- Семья планирует проживать сейчас в доме родственников, расположенном на этом же участке. Утром к ним приедут сотрудники «Белгосстраха» определять ущерб. А управлению архитектуры оперативно поручат рассмотреть вопрос о восстановлении постройки. Помощь семье окажут и по линии соцзащиты, - заметили в Мингорисполкоме.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Житель Минска купил 14 тысяч медицинских масок. Вот зачем они ему были нужны.Молодой человек организовал популярный во время пандемии бизнес, правда, незаконный (подробности).В Минске снова ЧП: в Степянке 18 января был поврежден трубопровод системы отопления.В детском саду отопление уже появилось, но все еще отсуствует в пяти жилых домах (подробности).